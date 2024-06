Genova, il sindaco Marco Bucci operato d'urgenza

Unanime l'abbraccio della politica al primo cittadino di Genova. I componenti della Lista Toti esprimono "i più sentiti auguri di pronta guarigione al sindaco di Genova, Marco Bucci, sottoposto a un intervento chirurgico. Il sindaco, figura di grande importanza per la nostra città e leader capace e determinato, ha sempre dimostrato una forte dedizione verso il benessere dei cittadini e lo sviluppo di Genova - conclude la nota -. Siamo sicuri che affronterà questa sfida con la stessa energia e determinazione che ha contraddistinto il suo operato fino a oggi. La Lista Toti, insieme a tutti i sostenitori, si unisce in un caloroso abbraccio virtuale al sindaco e alla sua famiglia. Auguriamo che il periodo di recupero sia il più breve possibile e che possa tornare presto al suo ruolo". Anche il senatore genovese Lorenzo Basso del Pd si dice "vicino al sindaco di Genova Marco Bucci in questo momento delicato. Il mio sentito augurio è che si rimetta al più presto". Il gruppo della Lega in Regione Liguria augura "al sindaco di Genova Marco Bucci, operato oggi all'ospedale Galliera, una pronta guarigione. Attendiamo presto il suo ritorno alla piena operatività per continuare a combattere le battaglie che lo attendono per Genova, i genovesi e per tutta la Liguria. Forza Marco!".