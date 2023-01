Gennaro Sangiuliano: "Niente fondi alle aziende con casi di violenza sulle donne"

Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, non esclude di bloccare i fondi ministeriali alle aziende culturali in cui sono stati rilevati casi di violenza sulle donne, dopo l'esposione del meToo italiano.

Lo ha affermato lo stesso ministro in audizione davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero. La protezione delle donne è una "questione che mi sta a cuore e mi attiverò in maniera ferma e decisa con l'Osservatorio per la parità di genere, che svolge un ruolo importante. Sono disponibilissimo a lavorare con loro", ha sottolineato.