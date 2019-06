Gender, Vaticano: "Stato non può imporre un pensiero unico"

Sull'educazione sessuale nelle scuole occorre garantire la libertà alle famiglie. Lo afferma il Vaticano in un documento in cui rileva anche che "l'educazione all'affettività ha bisogno di un linguaggio adeguato". In una "cultura del dialogo", scrive la Santa Sede, "uno Stato democratico non può ridurre la proposta educativa a un pensiero unico". La differenza tra uomo e donna, si legge, è provata dalla scienza e non da "una scelta arbitraria".