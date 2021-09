Gelmini: "Favorevole all'obbligo vaccinale, ma non servirà"

Da video

Il ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini si dichiara d'accordo con l'obbligo vaccinale ma, dopo l'estensione del Green pass decisa giovedì, si dice sicura che "non servirà". "Il Green pass è uno strumento non per comprimere la libertà ma per difendere gli spazi di libertà - ha aggiunto -. Faremo una verifica a fine mese e vogliamo procedere a un allentamento delle misure e maggiori aperture di spazi culturali e sportivi".