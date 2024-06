Nonostante il video sia stato rimosso poche ore dopo la pubblicazione, deve essere comunque arrivato agli occhi e, soprattutto, alle orecchie dei due rap, che si sono riconosciuti in quella voce artificiale e per questo hanno deciso di procedere legalmente nei confronti del rettore dell'Università di Sassari. Non si è fatta attendere la replica di Gavino Mariotti, che tramite i suoi avvocati ha fatto sapere che "quel video è stato confezionato e pubblicato a sua insaputa, senza alcun consenso". Si sarebbe trattato, quindi, di un "gesto goliardico di cui non si conosce l'autore".