Gasparri: "Quel tweet di Piroso contro di me è un attacco per le mie opinioni contro la droga"

Dura polemica social dopo il tweet del giornalista Antonello Piroso contro Maurizio Gasparri in cui si allude a una "pulizia etnica intellettuale" nei confronti del senatore di Forza Italia. "Sono stato messo sotto accusa solo perché mi sono schierato contro qualsiasi forma di legalizzazione della droga, come ho sempre fatto in ogni mio intervento su questo argomento. Attaccato con parole pesantissime solo per aver ribadito ciò che ho sempre sostenuto" ha detto Gasparri a Tgcom24.

"Anche se "per fortuna" la "pulizia etnica" nei miei confronti auspicata da Piroso è solo "intellettuale" - continua Gasparri - questo vuol dire comunque che c'è qualcuno che vuole ridurre al silenzio chiunque non la pensi come lui. E questo mi preoccupa molto. Anzi, mi chiedo cosa sarebbe successo se un tweet del genere lo avessi scritto io... probabilmente se ne sarebbe parlato per mesi... Per questo ho voluto sollevare il caso, per un fatto di natura quasi "pedagogica", da giornalista iscritto all'albo e in parte mi soddisfa l'intervento del Presidente dell'Ordine Carlo Verna. Ma non escludo di presentare comunque un esposto. Perché si sappia che c'è gente che auspica il silenzio e "la pulizia etnica intellettuale" per chi la pensa in modo diverso su un certo argomento".

La solidarietà dell'Ordine dei giornalisti - "Non avendo poteri sanzionatori che sono in capo ai consigli di disciplina, che il collega giornalista senatore Maurizio Gasparri potrà adire come qualunque cittadino, posso solo esprimergli piena e convinta solidarietà come dovrebbe fare chiunque abbia buon senso e tenga a cuore l'articolo 21 della Costituzione". Lo afferma Carlo Verna, presidente del consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. "Lo farei - ribadisce Verna - verso chiunque anche non giornalista o non politico alla ribalta da anni. Oso persino sperare che a scrivere su twitter di rivalutazione del concetto di `pulizia etnica (intellettuale)` sia un omonimo dell'iscritto all'Ordine del Lazio Antonello Piroso.