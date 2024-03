Gasparri, lettera a La Russa: "Mi sono dimesso da Cyberealm"

Maurizio Gasparri, capogruppo FI, in una lettera al presidente del Senato, Ignazio La Russa, conferma le sue dimissioni dalla società Cyberealm.

"Comunico di essermi dimesso dalla presidenza non operativa di Cyberealm, società che non merita astiosi e immotivati attacchi", scrive Gasparri che ribadisce di aver sempre ritenuto assolutamente compatibile il suo ruolo di senatore con "l'incarico non operativo di presidente di una società privata".