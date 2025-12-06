Gasparri: "Con Delrio cercheremo punti di intesa su antisemitismo"

Il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri ha avuto un confronto con Graziano Delrio per individuare possibili convergenze sul tema dell'antisemitismo. "Abbiamo intenzione di trovare dei punti di intesa. Il mio interesse è che si rafforzino le norme di contrasto alla propaganda e all'azione antisemita", ha detto Gasparri. Il capogruppo ha poi confermato la volontà di procedere rapidamente: "Andiamo avanti, vorremmo approvare la legge entro il 27 gennaio, Giorno della Memoria".