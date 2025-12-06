Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
La proposta di ddl

Gasparri: "Con Delrio cercheremo punti di intesa su antisemitismo"

06 Dic 2025 - 19:37
© ansa

© ansa

Il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri ha avuto un confronto con Graziano Delrio per individuare possibili convergenze sul tema dell'antisemitismo. "Abbiamo intenzione di trovare dei punti di intesa. Il mio interesse è che si rafforzino le norme di contrasto alla propaganda e all'azione antisemita", ha detto Gasparri. Il capogruppo ha poi confermato la volontà di procedere rapidamente: "Andiamo avanti, vorremmo approvare la legge entro il 27 gennaio, Giorno della Memoria".

maurizio gasparri
graziano delrio