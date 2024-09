G7, "La cultura sia inserita nei processi e nelle politiche di sviluppo"

"Convinti dell'importanza della cultura come motore di trasformazione e fattore abilitante per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, chiediamo il pieno riconoscimento e l'integrazione della cultura e dell'economia creativa nei processi e nelle politiche di sviluppo". E' questo il messaggio che i ministri del G7 Cultura, che si è tenuto a Napoli, hanno voluto lanciare in conclusione del vertice. "Promuoveremo l'inclusione della cultura come obiettivo autonomo nelle future discussioni su come avanzare nello sviluppo sostenibile dopo il 2030", hanno aggiunto.