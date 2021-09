G20 Salute, Speranza: Patto di Roma garantirà vaccini a Paesi fragili

Ansa

Al termine della prima giornata dei lavori del G20 Salute "ci sono le condizioni per costruire il Patto di Roma, che garantirà i vaccini anche nei Paesi più fragili". Ne è convinto il ministro della Salute, Roberto Speranza, il quale spiega che "l'impegno di questo Patto a cui stiamo lavorando è quello di costruire condizioni per cui il vaccino sia un diritto di tutti e non un privilegio di pochi".