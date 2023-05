Frontalieri, dal Senato ok unanime all'accordo tra Italia e Svizzera

L'accordo sui frontalieri raggiunto da Italia e Svizzera incassa l'ok unanime da parte del Senato.

L'approvazione in via definitiva del ddl per la ratifica dell'intesa ha registrato 120 voti favorevoli. Il provvedimento riguarda il Protocollo che modifica la Convenzione tra i due Paesi, al fine di evitare le doppie imposizioni e per regolare questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio dei lavoratori transfrontalieri.