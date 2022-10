Fratelli d'Italia: post Meloni non contro manifestazione della Cgil

Da Fratelli d'Italia arriva una precisazione su un post scritto su Facebook da Giorgia Meloni, che definiva paradossale il fatto che la sinistra scendesse in piazza contro un governo non ancora nato.

"Non c'è alcuna relazione con la manifestazione della Cgil in corso a Roma", precisa il partito. Quanto scritto dalla leader di FdI, infatti, si riferisce alle "manifestazioni organizzate nei giorni scorsi in varie città italiane".