Frasi contro Azzolina, il ministero dell'Istruzione revoca l'incarico al prof Vespa 

Ansa

Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha dato mandato all'amministrazione di procedere alla revoca dell'incarico assegnato al professor Vespa, consulente del sottosegretario Rossano Sasso. Vespa, come spiegato Lucia Azzolina, è un docente imputato in un procedimento penale per diffamazione reiterata a mezzo stampa e minacce gravi proprio nei confronti dell'ex ministro dell'Istruzione, verso cui Bianchi ha espresso "massima stima".