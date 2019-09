Sguardo al futuro 12 settembre 2019 08:33 Franceschini: "Per battere la destra alleanza con M5s alle regionali" Il ministro dei beni culturali: "Sarà difficile ma credo che questo governo arriverà a fine legislatura"

Dopo l'accordo politico e la fiducia al governo, il neo ministro per i Beni culturali, Dario Franceschini, guarda avanti. E già prospetta una possibile intesa giallorossa anche su altri terreni: "Se lavoreremo bene, potremo presentarci insieme già alle regionali. Per battere questa destra, ne vale la pena" con un'alleanza "politica ed elettorale. Che parta dalle prossime elezioni regionali, passi per le comunali e arrivi alle politiche".

Come lavorerà e quanto durerà il governo M5s-Pd è difficile dirlo anche secondo Franceschini che, in un'intervista a Repubblica, resta comunque fiducioso: "Sarà difficile, non c'è dubbio. Soprattutto se si limiterà a essere il mero prodotto di forze politiche contrapposte. Però io penso che arriveremo fino alla fine della legislatura per le ragioni per cui è nato questo esecutivo. Sono ragioni immediate e di prospettiva".



Si tratta, prosegue il neo ministro, della "situazione del Paese. Cosa sarebbe stato dell'Italia senza questa operazione? Cosa sarebbe successo alla nostra economia? E' bastato un solo giorno in cui si è rischiato di non siglare l'accordo e lo spread è di nuovo schizzato. Saremmo nel disastro".



"Salvini è il massimo di pericolosità democratica" - Il governo M5s-Pd "sta salvando il Paese - afferma ancora Franceschini -. Senza questo governo, saremmo in campagna elettorale. Avremmo Salvini al Papeete ma all'ennesima potenza, magari a torso nudo a mietere il grano. Solo odio e paura. Ci troveremmo alla vigilia della vittoria della Lega. Da celebrare magari proprio il 28 ottobre", data della marcia su Roma. Ma non il fascismo che "fortunatamente non tornerà. Ma Salvini è il massimo di pericolosità democratica che si può avere nel 2019. E quel pericolo non è finito. Rimane finché qualcuno soffia sulla paura. E noi non potevamo replicare l'errore che quasi 100 anni fa hanno commesso socialisti, popolari e liberali facendo fallire gli esecutivi Bonomi e Facta".



"Il partito è unito" - Zingaretti va ringraziato "per avere indicato la necessità di trovare una soluzione di largo respiro. Il Pd è stato unito come non mai. Ho visto che tutti hanno remato dalla stessa parte. Da Zingaretti a Renzi a Orlando". La possibilità di una scissione operata da Renzi sono "retroscena autoalimentati".