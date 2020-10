Franceschini: nel prossimo decreto aiuti per il settore dello spettacolo

ansa

Il governo ha erogato "più di un miliardo di euro in interventi per sostenere il settore dello spettacolo e venire incontro anche a quei lavoratori che non avevano altri tipi di sostegno. Dobbiamo nuovamente intervenire e lo faremo già da lunedì o martedì aiutando le imprese". Lo ha dichiarato il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, aggiungendo: "Poi ci saranno interventi diretti per sostenere i lavoratori".