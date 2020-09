Franceschini: dopo referendum patto con opposizione per riforme

Il capo delegazione del Pd al governo Dario Franceschini invita destra e sinistra a fare un patto per le riforme. "Se al referendum vincerà il sì sarebbe intelligente per maggioranza e opposizione prendere quel voto come una spinta a fare le riforme costituzionali", spiega. "So già che adesso riceverò molti no, ma credo ci saranno ripensamenti dopo il 21 settembre. Abbiamo sperimentato tutti, che il sistema non funziona come dovrebbe", aggiunge.