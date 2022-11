Frana di Casamicciola, Meloni rinnova vicinanza e grazie ai soccorsi

Nel Cdm sulla frana di Casamicciola, il premier Meloni ha rinnovato la sua vicinanza e solidarietà a tutte le persone coinvolte, dagli sfollati ai sindaci e ha espresso profonda gratitudine per l'impegno di chi ha prestato soccorso e assistenza fin da sabato.

In particolare ha voluto sottolineare l'impegno dei vigili del fuoco in campo sull'isola per le ricerche. Al Consiglio partecipano numerosi ministri, tra gli altri Tajani, Casellati, Schillaci, Musumeci, Urso, Piantedosi, Lollobrigida, Bernini, Sangiuliano, Pichetto Fratin, Roccella, Santanché.