Fraccaro: "Quorum ai referendum? Decide Parlamento non Salvini"

"Condivido con Salvini che i cittadini vadano coinvolti nei processi decisionali. Detto questo, sulle riforme costituzionali la centralità spetta al Parlamento e non al Governo. Saranno quindi le Camere, non il ministro Salvini né il ministro Fraccaro, a deliberare in merito al quorum per il referendum propositivo". E' la risposta del ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, al vicepremier Salvini che sul tema aveva espresso dubbi.