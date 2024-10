Vertice Meloni-Tajani-Salvini a Bruxelles

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i due vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini si sono ritrovati mercoledì sera all'hotel Amigo di Bruxelles. L'incontro tra i leader della coalizione di centrodestra, durato oltre un'ora, anticipa il summit Ue. Il segretario della Lega è a Bruxelles per partecipare al pre-vertice (il primo) del gruppo dei Patrioti mentre quello di Forza Italia sarà al consueto incontro del Ppe. Meloni sarà impegnata invece nel Consiglio europeo ma ripartirà già giovedì sera per volare in Giordania e poi in Libano. All'incontro ha partecipato in seconda battuta anche il candidato italiano come commissario europeo Raffaele Fitto. "Su di lui il Ppe è compatto. Salvini non ha mai avuto dubbi. La Lega può votare Fitto e non votare la Commissione" nel suo complesso, ha spiegato Tajani parlando con i cronisti al termine del vertice di maggioranza. "La Manovra? Non c'è stato nessun problema, era già tutto deciso, eravamo tutti soddisfatti". Se poi dal concordato arriveranno altre risorse, ha ribadito, "si può fare di più".