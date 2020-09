Veneto, malore in diretta streaming per candidato positivo al Covid

Malore in diretta streaming per Arturo Lorenzoni, il candidato presidente del Veneto per il centrosinistra, positivo al Covid, che si era collegato con il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. La diretta video con Lorenzoni, che parlava da casa, è stata interrotta e l'esponente politico si è ripreso poco dopo. Come riferito dal suo staff, il mancamento è stato causato dallo stress e da un calo di pressione.

Dopo alcuni controlli, Lorenzoni è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Padova.