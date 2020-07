Bagno in mare per Matteo Salvini, arrivato a Milano Marittima (Ravenna) nel tardo pomeriggio, poche ore dopo il voto in Senato, che ha concesso l'autorizzazione a procedere contro di lui per la vicenda Open Arms. Il senatore è salito in hotel dribblando i giornalisti e i fotografi che lo attendevano e poi ha raggiunto la spiaggia, dove si è concesso un tuffo all'ora del tramonto.