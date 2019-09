Tv Boy colpisce ancora: Renzi-cupido fa scoppiare l amore tra Di Maio e Zingaretti, Conte celebra le nozze

A poche ore dalla nascita del governo giallorosso, in piazza Capizucchi, a Roma, è apparso un nuovo murale di Tv Boy. Già famoso per il bacio tra Luigi di Maio e Matteo Salvini e la rappresentazione del comandande della Sea Watch, Carola Rackete, come fosse la Madonna, l'artista di strada ha disegnato su un muro la propria visione dell'esecutivo Conte 2. L'opera, dal titolo "Le tre Grazie" rappresenta il matrimonio tra il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, e il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, celebrato dal presidente del Consiglio. Amore nato grazie alla freccia scoccata da Matteo Renzi in versione cupido. "Gli amori estivi possono durare?", si è chiesto l'autore dell'opera su Facebook.