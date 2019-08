Totoministri del governo giallorosso: è scontro sulla vicepresidenza, Pd vuole casella unica ma Di Maio non arretra

Mentre sembra sia stato superato lo scoglio della presidenza del Consiglio (si andrebbe verso un Conte bis), sale la tensione sul nome del vicepremier. Il Pd punta a quella carica e vorrebbe una casella unica da affidare all'ex ministro della Giustizia Andrea Orlando. Luigi Di Maio, però, non vuole cedere la vicepresidenza: almeno non è intenzionato a lasciarla totalmente in mano ai Dem. E' stato smentito, invece, che il capo politico pentastellato miri al Viminale, come invece era trapelato. Al ministero dell'Interno pare ambiscano Franceschini e Minniti. Il dem Misiani potrebbe essere il successore di Tria mentre Gentiloni si candiderebbe per gli Esteri, dove però rimane forte anche l'eventualità di un Moavero Milanesi bis.