Totoministri del governo giallorosso: Di Maio può avere la Difesa, Minniti il Viminale. E il Pd apre il caso "quote rosa"

In vista della formazione del governo giallorosso guidato dal premier uscente Giuseppe Conte, Pd e M5s dovranno trovare l'accordo sui ministri. Per il ruolo di vicepresidente del Consiglio è in lizza il Dem Dario Franceschini ma occhio anche al grillino Vincenzo Spadafora (entrambi sono nomi validi anche per il ruolo, nel caso, di sottosegretario alla presidenza assieme a Giulia De Micheli). Per l'Economia si fanno i nomi di Daniele Franco e Marco Buti mentre agli Interni possono finire Minniti (già al Viminale con il governo Gentiloni), il capo della polizia Gabrielli o Mario Morcone, prefetto esperto nella gestione dell'immigrazione. Luigi Di Maio può prendersi il ministero della Difesa mentre per gli Esteri il candidato forte è Paolo Gentiloni (anche se non è esclusa la conferma di Enzo Moavero Milanesi). Il grillino Patuanelli dovrebbe prendersi le Infrastrutture e alla Giustizia è corsa a due tra Alfondo Bonafede e Andrea Orlando. Il M5s punta alla conferma di Giulia Grillo alla Sanità. Occhio poi alle "quote rosa", aspetto su cui il Pd pretende l'impegno del governo.