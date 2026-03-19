Spagna, Mattarella riceve l'onorificenza di dottore honoris causa dall'Università di Salamanca

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto l'onorificenza di dottore honoris causa dall'Università di Salamanca, in Spagna. Come si legge sul sito del Quirinale, "la cerimonia di conferimento si è svolta nella Sala Paraninfo delle Scuole Minori, sede storica dell'ateneo, alla presenza di Sua Maestà il Re di Spagna, Felipe VI. Per l'occasione il Capo dello Stato ha tenuto la lectio magistralis". La settimana scorsa, Mattarella ha ricevuto la laurea honoris causa in "Politica, Istituzioni e Mercato" da parte della Scuola di Scienze politiche dell'Università di Firenze.