Firenze, al Presidente Mattarella la laurea honoris causa in "Politica, Istituzioni e Mercato"

L’Università degli studi di Firenze ha conferito al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la laurea magistrale honoris causa in "Politica, Istituzioni e Mercato". La cerimonia si inserisce nell’ambito delle celebrazioni dei 150 anni della Scuola di Scienze politiche "Cesare Alfieri" e si è svolta al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Il titolo è stato conferito dalla Rettrice Alessandra Petrucci che ha dato lettura della motivazione. Il presidente della Scuola, Andrea Lippi, ha motivato il conferimento "per il modo in cui ha interpretato il ruolo istituzionale", lodando il "magistero repubblicano" del Capo dello Stato. Al termine della cerimonia Mattarella ha tenuto una Lectio Doctoralis. Mattarella nel suo discorso ha ricordato numerosi studiosi usciti dalla Cesare Alfieri o che hanno insegnato alla scuola tra cui ha citato anche Mario Draghi. "Negli anni Ottanta, una serie di fortunate circostanze portò alla Cesare Alfieri esponenti di rilievo dell'economia pubblica" ha detto il Capo dello Stato citando Fausto Vicarelli, Ezio Tarantelli, Giovanni Bechelloni, Milly Buonanno e "un giovane Mario Draghi, che ebbe a Firenze la sua prima cattedra".