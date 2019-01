Sondaggio Tecnè: gli italiani bocciano la Manovra del governo

Il 54% di giudizi negativi, e solo un 38% di positivi (in particolare al Centro-Sud): è questo il "sentiment" degli italiani nei confronti della Manovra economica del governo. Che, secondo il sondaggio Tecnè per Tgcom24, viene dunque bocciata senza appello. Il 36% degli italiani ritiene quindi che la riduzione del deficit al 2,04% sia una marcia indietro del governo, e solo il 23% è fiducioso nel fatto che tra 12 mesi la situazione economica del Paese sarà migliorata. Intanto, a livello politico, cresce il consenso per la Lega (che si attesta al 32,8%, +15,4% rispetto alle elezioni politiche e +1,5% rispetto a un mese fa) e cala quello per il M5s (25,3%, -7,4% rispetto alle politiche e -0,7% rispetto a un mese fa).