Settembre 2013, l esordio di Forza Italia su Twitter

Proprio mentre veniva trasmesso il discorso di Silvio Berlusconi, quello in cui dichiarava finita l'esperienza del Popolo della Libertà e "rifondava" Forza Italia, entrava nel vivo l'account ufficiale del suo partito. Il primo "cinguettio" risale al 17 settembre 2013, ma è stato durante il videomessaggio del presidente che l'attività del profilo è partita in modo deciso; twittati infatti i passaggi salienti in cui Silvio Berlusconi invitava i suoi elettori "a riprendere in mano la bandiera di Forza Italia". L'account voleva rappresentare proprio il passaggio dal "vecchio" Popolo della Libertà alla rinata formazione politica.