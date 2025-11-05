Sangiuliano con il cappellino alla Trump: "Make Naples Great Again"

L’ex titolare della Cultura ha poi precisato le origini della frase: "In realtà il primo a coniare 'Make America Great Again' fu Ronald Reagan, e solo in seguito Trump lo rese celebre. Io ho voluto adottarlo qui. C'è da fare Napoli grande, perché Napoli ha tutte le premesse per diventarlo". Sangiuliano ha sottolineato come la città partenopea, a suo giudizio, possieda tutte le condizioni per ritrovare una dimensione di prestigio. "Napoli – ha aggiunto – è grande nel suo spettacolare paesaggio, è grande nella sua storia, e perché noi siamo stati una grande civiltà". Il territorio, ha concluso, "ha visto la successione storica di civiltà importantissime, dal mondo greco al mondo romano, e poi via nei secoli e tutto questo ci ha lasciato qualcosa di importante e significativo".