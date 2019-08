Salvini posta una sua foto al Viminale ma... il dettaglio scatena critiche e ironie

Non tutte le ciambelle social riescono con il buco. E' il caso di un post pubblicato da Matteo Salvini su Facebook per rispondere alle accuse di un consigliere del Pd che lo ha definito un "pazzo pericoloso". Il ministro dell'Interno ha postato una foto che lo ritrae seduto alla scrivania del suo ufficio al Viminale mentre nel post afferma di non aver paura delle minacce di un consigliere comunale dopo aver passato un anno a combattere "Casamonica, scafisti e spacciatori". Quello che però ha scatenato l'ironia e le critiche dei detrattori del ministro è l'immagine: infatti sulla scrivania campeggiano la foto della figlia, della madonna e un gruppo di santini. Tutti rigorosamente (e curiosamente) rivolti non verso Salvini, come sarebbe normale, ma girati a favore di fotografo. Il che lascia pensare a una disposizione ad hoc per lo scatto. Insomma, non esattamente una foto spontanea. Ma d'altronde si sa, anche la gestione dei social è un lavoro.