Nell'ultima tappa del Salvini beach party a Policoro, in Basilicata, per il ministro c'è spazio anche per qualche ora di vacanza. Dopo l'incontro con i fan e le dichiarazioni sulla crisi di governo, Salvini si concede un giro in canoa insieme al figlio. Sulla spiaggia, molte le persone che lo hanno ripreso mentre altre hanno continuato a contestarlo.