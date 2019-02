Regionali Sardegna, Salvini viola (ancora) il silenzio elettorale

Da Facebook a Twitter, passando per Instagram: il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha pubblicato una raffica di post (uno ogni ora circa) invitando a votare Lega nel giorno delle elezioni regionali in Sardegna, rompendo così il silenzio elettorale (come già era accaduto per il voto in Abruzzo). Protesta l'ex premier Enrico Letta: "Sono l'unico a trovare indegno tutto ciò?". Silenzio elettorale interrotto poi anche dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, con un post su Facebook. Un più generico invito a recarsi alle urne, invece, è arrivato dal vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio.