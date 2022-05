25 maggio 2022 16:32

Putin per la prima volta visita (coi suoi fotografi) i feriti russi della guerra in Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin si è presentato all'ospedale militare centrale Mandrika di Mosca per visitare per la prima volta alcuni dei soldati feriti nella guerra in Ucraina. Putin, con indosso un camice bianco, è stato accompagnato dal ministro della Difesa Serghei Shoigu (oltre che dal suo fotografo personale).