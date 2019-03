Primarie Pd, i big del partito al voto (e Renzi va in Vespa)

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Il primo a votare alle primarie, tra i volti noti del Pd, è stato Walter Veltroni. L'ex segretario si è recato al gazebo di piazza Fiume, a Roma, alle 8 in punto, per esprime la sua preferenza. A Roma votano anche Paolo Gentiloni, Luca Zingaretti e Roberto Giachetti. Maurizio Martina andrà nella sua città, Bergamo. Carlo Calenda vota e fa lo scrutinatore nel gazebo di Piazza del Popolo, sempre a Roma, mentre Matteo Renzi ha espresso le sue preferenze andando in Vespa alla Leopoldina, a Firenze. Il leader storico dell'Ulivo, Romano Prodi, è nella sua Bologna.