Perugia, come Jake lo "Sciamano" su Facebook, polemiche e insulti per l'assessora Pastorelli

Ha postato sul suo profilo Facebook un selfie che la ritrae con il colbacco e un maglione a stelle e strisce davanti allo specchio richiamando l'immagine dello "sciamano" Jake Angeli (tra i protagonisti dell’assalto al Congresso americano, arrestato sabato, ndr), accompagnato dalla scritta: "Forza sempre e comunque Stati Uniti d’America. Spesso ciò che sembra reale non lo è. Fb bannerà pure me?", facendo riferimento alla decisione di bloccare il profilo del presidente. E' bufera sull’assessora allo Sport e Commercio del Comune di Perugia, Clara Pastorelli. Critiche e insulti nei confronti dell'esponente di Fratelli d'Italia, anche da avversari politici. A difesa dell'assessora si è schierato il coordinamento comunale di FdI: "Solidarietà e vicinanza a Clara Pastorelli per gli attacchi ricevuti dopo la pubblicazione di una story sul profilo privato di un social network, dove si ritraeva con colbacco e maglione con bandiera americana". Il documento fa riferimento "agli attacchi non democratici e sessisti scaturiti nei social anche e soprattutto da parte dell’ex candidato sindaco del Pd Giuliano Giubilei in cui lo stesso da, per niente velatamente, della 'deficiente' all’assessora".