Ogni coppia può sostenere una bimba a distanza: ActionAid lancia la sfida a Salvini e Di Maio

Il concetto, che è molto più di un semplice slogan, è chiaro e immediato: #ognicoppiapuò. Ogni "genere" di coppia può donare amore e un futuro con il sostegno a distanza. Così ActionAid, l'organizzazione internazionale impegnata contro la povertà e le disuguaglianze, lancia la sfida ai due leader politici italiani, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. E la sfida ha il volto di Thalia, una bimba senegalese che potrà essere sostenuta a distanza da una coppia sotto tutti i riflettori. ActionAid ha così consegnato, nelle sedi di partito dei due vicepremier, il dossier di attivazione del sostegno a distanza a loro nome, con le informazioni relative alla bimba e al contesto in cui vive. Accetteranno? Al di là della sfida, comunque, l'intento della campagna #ognicoppiapuò è anche quello di riportare l'attenzione di tutti sul tema più ampio delle adozioni da parte di coppie di qualsiasi genere. Oltre che combattere per una società più equa: ActionAid è attiva in 30 paesi per difendere i diritti di tutte le persone che vivono in situazioni di povertà, esclusione e ingiustizia.