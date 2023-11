26 novembre 2023 17:07

Nasce "Indipendenza", il nuovo partito di Gianni Alemanno

Gianni Alemanno torna in politica, a 65 anni. Il suo nuovo partito si chiama "Indipendenza!" e, come simbolo, ha un cerchio con sfondo blu e il nome scritto in bianco e con il tricolore. Un'avventura politica che parte accanto all'esperienza dei servizi sociali, a cui Alemanno è stato appena ammesso, per scontare la pena di un anno e 10 mesi per l'inchiesta romana di 'Mondo di mezzo'. Obiettivo dichiarato è "superare i vecchi schemi di destra e di sinistra", ma con la consapevolezza che bisogna prendere posizione. Per questo sceglie la vicinanza al mondo cattolico e la distanza da europeismo e atlantismo.