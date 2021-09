27 settembre 2021 13:35

Morisi indagato, l'inventore della "Bestia" social di Salvini alla gogna sul Web: "Scusi, lei spaccia?"

Luca Morisi, guru della comunicazione web di Matteo Salvini e inventore della "Bestia" social della Lega, risulta indagato dalla Procura di Verona per "supposta cessione di di sostanza stupefacente". Ed è proprio sui social che si è scatenata l'ironia degli utenti. In molti hanno riportato la foto del leader del Carroccio e la scritta: "Scusi, lei spaccia?". Il riferimento è a quanto fece Salvini a Bologna durante la campagna elettorale in Emilia Romagna che, in diretta sui suoi canali social, andò a cercare presunti spacciatori nei quartieri.