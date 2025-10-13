Logo Tgcom24
Milano, niente stop al gemellaggio con Tel Aviv: tafferugli dentro e fuori Palazzo Marino

I manifestanti presenti in presidio hanno iniziato a spingere contro le transenne urlando "vergogna"

13 Ott 2025 - 19:19
25 foto
milano