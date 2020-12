Milano, c'è la riunione in Commissione e Gianluca Corrado (M5s) si fa... la doccia

Che cosa c'è di meglio di una bella doccia a casa? E' quanto avrà pensato Gianluca Corrado, il consigliere comunale dei Cinque Stelle a Milano. Peccato che il pentastellato fosse impegnato in una videoriunione, in Commissione, con i suoi colleghi. Senza scomporsi, Corrado ha proseguito nella cura del suo corpo. In un secondo momento, si è però giustificato. "Pensavo di aver spento la telecamera," ha spiegato.