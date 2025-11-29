Visita a sorpresa di Mattarella al Parco archeologico di Pompei

Al Parco archeologico di Pompei, sempre in mattinata, si è tenuto anche un incontro tra Mattarella e don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, come testimoniato dalle immagini pubblicate su Facebook dallo stesso sacerdote. "Ho potuto consegnare al presidente l'album fotografico che ricorda la sua visita nella nostra parrocchia, a Caivano, il 5 gennaio di quest'anno", ha scritto don Patriciello.