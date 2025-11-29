Visita a sorpresa di Mattarella al Parco archeologico di Pompei

Il capo dello Stato ha anche incontrato tra gli scavi don Patriciello, parroco di Caivano
Visita a sorpresa del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Parco archeologico di Pompei nella mattinata di sabato 29 novembre. Molti i turisti emozionati quando, intorno alle ore 10.30, hanno visto il capo dello Stato attraversare le vie della Pompei antica accompagnato dal direttore generale del Parco archeologico Gabriel Zuchtriegel. Applausi a ogni angolo sono stati tributati a Mattarella dai visitatori, numerosissimi nella giornata particolarmente gradevole di fine novembre.
Al Parco archeologico di Pompei, sempre in mattinata, si è tenuto anche un incontro tra Mattarella e don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, come testimoniato dalle immagini pubblicate su Facebook dallo stesso sacerdote. "Ho potuto consegnare al presidente l'album fotografico che ricorda la sua visita nella nostra parrocchia, a Caivano, il 5 gennaio di quest'anno", ha scritto don Patriciello.