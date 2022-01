28 gennaio 2022 14:05

Mattarella diventa un'icona pop

Una cartolina speciale ritrae Sergio Mattarella in due celebri momenti del suo settennato e lo rende un'icona pop. Ecco dunque il Presidente della Repubblica immortalato sia nell’esultanza di Wembley per la vittoria dell’Italia agli Europei, sia in "Giovanni, pure io non vado dal barbiere", pronunciato in pieno lockdown, a margine di un discorso alla Nazione. L'opera è stata realizzata dalla graphic designer Aurora Ferretti, 25 anni, del gruppo The Skill, e sarà riprodotta in 100 cartoline celebrative numerate, che saranno inviate a figure di rilievo delle istituzioni e dell’economia italiana.