29 gennaio 2022 16:41

Mattarella bis: dagli scatoloni alla rielezione, i meme fanno impazzire i social

Mattarella che prende il biglietto per il Messico, che si nasconde in un costume da cigno, che finge un rapimento alieno. Mattarella che recupera gli scatoloni, che si confida con Napolitano, che chiede aiuto. Per tutta la settimana delle votazione per il suo successore, Mattarella è stato protagonista di una valanga di meme che hanno riempito il web. Fino al bis.