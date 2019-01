Manovra, protesta di Forza Italia alla Camera con gilet azzurri: "Basta tasse"

I deputati di Forza Italia, indossando dei gilet azzurri, hanno inscenato una sorta di flash-mob in Transatlantico per protestare contro la Manovra, al grido di "giù le mani dalle pensioni" e "basta tasse". Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha sospeso la seduta per 5 minuti. "A gennaio i gilet azzurri saranno nelle piazze di tutte le città italiane per continuare la mobilitazione contro il governo gialloverde", ha detto Silvio Berlusconi.