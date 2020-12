Inchiesta nomine, Virginia Raggi assolta in appello: "Mia vittoria, M5s rifletta"

"Questa è una mia vittoria, del mio staff, delle persone che mi sono state a fianco in questi quattro lunghi anni di solitudine politica ma non umana. Credo che debbano riflettere in tanti, anche e soprattutto, all'interno del M5s" Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, dopo l'assoluzione in appello nell'ambito del processo sull'inchiesta nomine.