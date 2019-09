Il premier Conte al lavoro, la first lady al mare

La crisi politica ha tenuto la first lady a Roma, ma ora ha deciso di regalarsi una settimana di mare con la figlia. E così, mentre il premier Giuseppe Conte è impegnato nella formazione del nuovo governo, la sua compagna è a Ponza. Giovane, chic e molto schiva, Olivia Paladino, figlia di Cesare Paladino, proprietario di un hotel a Roma, e dell'attrice svedese Ewa Aulin, ha trascorso gran parte dell'estate nella casa di famiglia per non lasciare solo il compagno. Il settimanale Chi, in edicola da mercoledì 4 settembre, l'ha paparazzata al mare con Eva, avuta da una precedente relazione.