15 settembre 2022 10:47

Hackerati gli account Twitter di MiTE e Ispi: cambiati nome e foto profilo

Gli account Twitter del ministero della Transizione ecologica (MiTE) e dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi) sono stati hackerati. Sui profili, dotati di spunta blu, sono stati cambiati nome utente e foto del profilo con quelli di Vitalik Buterin, fondatore di Ethereum. "Felice unione a tutti. Questo è un grande momento per l'ecosistema di Ethereum. Tutti coloro che hanno contribuito a realizzare la fusione, oggi dovrebbero sentirsi molto orgogliosi", si leggeva in uno dei messaggi postati dal fake sul profilo del MiTE.

Ethereum è una piattaforma basata su tecnologia blockchain, con una criptovaluta a essa legata. Il ministero, contattato dall'agenzia LaPresse, ha fatto sapere di essere a conoscenza del problema ed è in attesa delle procedure per il ripristino dell'account.