18 ottobre 2021 17:08

Gualtieri sindaco di Roma: ringrazio avversari, Calenda per idee e Raggi per impegno

"Voglio ringraziare tutti, anche i miei avversari. E voglio ringraziare Carlo Calenda per il contributo di idee che ha portato in questa campagna elettorale, ma anche Virginia Raggi per l'impegno che ha profuso in questi anni". Lo dice il neo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, parlando dal suo comitato elettorale a Portonaccio, dopo i primi risultati che fotografano una vittoria al ballottaggio contro Enrico Michetti. "Ringrazio tutte le personalita' che si sono espresse in mio sostegno - aggiunge -, poi un ringraziamento dal profondo del mio cuore al mio comitato e ai volontari. E grazie anche alla stampa per aver seguito con attenzione la campagna elettorale".