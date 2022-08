01 agosto 2022 15:51

Grillo sui fuoriusciti del M5s: "In edicola l'album degli zombie"

"L'album degli zombie da oggi in tutte le edicole". Beppe Grillo lancia su Instagram un nuovo duro attacco a chi ha lasciato il M5s. Il guru posta una card che ritrae la raccolta: in copertina, tra gli altri zombie, ci sono Luigi Di Maio, Laura Castelli e Davide Crippa. "Con 4 bustine l'album è in regalo", si legge. Nelle foto successive la 'schedatura' fotografica di 60 parlamentari che hanno lasciato il Movimento. Ci sono quelli che hanno lasciato i pentastellati con il ministro degli Esteri, come Federico D'Incà, e quelli che sono usciti dal movimento da molto tempo. Il garante commenta così i numerosi addii: "Sapevamo fin dall'inizio di dover combattere contro zombie che avrebbero fatto di tutto per sconfiggerci o contagiarci. E così è stato: alcuni di noi sono caduti, molti sono stati contagiati. Ma siamo ancora qui e alla fine vinceremo perché abbiamo la forza della nostra precarietà: siamo qui per combattere, non per restare, e questa nostra diversità è spiazzante per gli zombie".