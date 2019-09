Giurano i sottosegretari, il governo Conte 2 è pienamente operativo

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Con il giuramento a Palazzo Chigi nelle mani di Conte dei 42 sottosegretari e viceministri (la squadra vede 21 esponenti M5s, 18 Pd, 2 di Leu e uno del Movimento Associativo Italiani all'Estero), il governo giallorosso entra nel pieno della sua operatività. Il premier promette un impegno in cui saranno messi disciplina e passione, dando il massimo per rispondere alle urgenze che vengono dalla società e dalla comunità, e sottolinea che sarà molto importante curare il rapporto con le forze politiche in Parlamento e mantenere orecchio aperto alle comunità.